Inter su Amazon: i nerazzurri aprono un negozio virtuale "dedicato" per il merchandising

L'Inter sbarca su Amazon ufficialmente con uno store dedicato online. D'ora in avanti i tifosi nerazzurri possono acquistare i prodotti di merchandising della loro squadra del cuore direttamente nella popolare piattaforma di shop online, attraverso il sito amazon.it/inter. Sono a disposizione diversi articoli inclusa una collezione studiata appositamente per il lancio. Il "negozio virtuale" dell'Inter è stato aperto venerdì 21 febbraio.

Tra gli articoli e le collezioni, troviamo la felpa unisex per adulti "Not for everyone Limited Edition", il completo letto, il cuscino arredo, la cuffia usb, la cuffia bluetooth, l'accappatoio per adulti.

Tutti i prodotti "nerazzurri" su Amazon beneficiano della spedizione con Amazon Prime, per i clienti che hanno attivato questa opzione. «L’ingresso dell’Inter nel mondo Amazon rappresenta un passo fondamentale nello sviluppo del nostro brand», ha affermato Alessandro Antonello, amministratore delegato di FC Internazionale Milano: «È per noi fondamentale che i tifosi sentano il legame con i colori nerazzurri e legarci ad Amazon rappresenta un’ottima opportunità per avvicinarci ai nostri fan in tutta Europa, rendendo l’acquisto dei nostri prodotti ufficiali ancora più semplice».

I brand store nerazzurri sono disponibili anche nelle versioni tedesca, britannica, francese e spagnola di Amazon.