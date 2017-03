Inter-Atalanta 7-1, nerazzurri dominano. Tutti i gol e gli autori

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'Inter travolge 7-1 l'Atalanta con triplette di Icardi e Banega e gol dell'ex gagliardini, domenica pomeriggio, a San Siro. Nerazzurri si portano da soli al quarto posto a quota 54, +1 sulla Lazio, in campo lunedì.

Ecco tutti i gol. Al 17' pt punizione di Banega deviata dalla barriera, Icardi si fionda sulla sfera e la insacca da pochi passi. Al 23' pt Icardi, con un cucchiaio, trasforma il rigore concesso per il fallo di Berisha ai danni del numero 9. Al 26' pt ancora Icardi. Cross dal fondo, sul primo palo si inserisce l'argentino che di testa batte Berisha. Al 31' pt Banega firma il poker. Azione che si sviluppa a destra, palla per l'argentino che insacca di piatto. Al 36' pt ripartenza fulminea, Candreva in area, serve sul fronte opposto Banega, che insacca da pochi passi. 7' st, azione di Banega a sinistra, suggerimento in area per l'accorrente Gagliardini che firma il gol dell'ex. Al 23' st Banega fa tris su punizione. Berisha si muove verso destra, ma la sfera si insacca nell'altro angolo.

Per l'Atalanta segna Freuler, con un destro a giro ben angolato trafigge Handanovic