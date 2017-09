L'Inter si ferma contro il Bologna: 1-1

Si interrompe la striscia di vittorie dell'Inter che sale comunque in testa da sola a 13 punti in attesa di Juventus-Fiorentina e Lazio-Napoli in campo mercoledì. 1-1 nell'anticipo infrasettimanale di campionato contro il Bologna fuoricasa.

Per i nerazzurri ha segnato Icardi su rigore al 77'. Nel primo tempo era passata in vantaggio la squadra emiliana al 32' pt con un memorabile gol di Verdi, che dopo una percussione centrale ha trovato grande esterno sinistro da fuori area.

Verdi aveva già impegnato Handanovic all'8' e al 15'.