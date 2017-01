Inter-Bologna 3-2 | Candreva punisce i rossoblu ai supplementari ma che gol Murillo

L'Inter batte il Bologna 3 a 2 nell'ottavo di finale di Tim Cup e va avanti in Coppa Italia. Ci pensa Jeison Murillo a sbloccare la partita con una splendida rovesciata. Poco dopo Rodrigo Palacio raddoppia e stende gli emiliani. Prima dell'intervallo ci pensa Blerim Dzemaili a riaprire la gara. Al 73' ci pensa poi Godfred Donsah a pareggiare i conti. Nei supplementari è il subentrato Antonio Candreva a riportare i nerazzurri avanti.

PRIMO TEMPO - Si gioca un match equilibrato a San Siro, con entrambe le squadre che faticano a creare vere e proprie palle gol. Al 14' tiro dalla lunghissima distanza di Oikonomou, palla che termina molto lontana dalla porta di Carrizo. Al 23' Gabigol si mette in proprio raccogliendo un pallone sulla destra, rientrando sul sinistro e provando ad infilare Da Costa sul primo palo, ma il portiere del Bologna fa buona guardia.

Al 33' straordinario gol di Murillo in rovesciata che fa esplodere San Siro. Strepitosa la rete del colombiano che in rovesciata trafigge Da Costa su calcio d'angolo di Joao Mario. E' 1 a 0. Gli emiliani, storditi, 5 minuti dopo subiscono il 2 a 0. E' Joao Mario a confezionare un bellissimo assist per Palacio che s'inserisce sul filo del fuorigioco e con un diagonale chirurgico batte Da Costa.

VIDEO: Il gol di Murillo

Al 43' si riapre la sfida e il Bologna fa 2 a 1 con Dzemaili. Bravo e fortunato il centrocampista del Bologna, servito da Di Francesco all'altezza del dischetto dell'area di rigore. Il suo tiro viene deviato da un difensore dell'Inter e mette fuori causa Carrizo. Qualificazione di nuovo aperta prima dell'intervallo.

SECONDO TEMPO - Al 53' sugli sviluppi di un calcio d'angolo l'argentino col petto per poco non mette a segno la sua doppietta personale, ma Da Costa salva tutto. Al 57' Eder ci prova col sinistro l'attaccante nerazzurro, servito al limite dell'area da Gabigol, la palla fa la barba al palo alla sinistra di Da Costa.

Al 64' ci prova Oikonomou di testa, ma il suo tentativo sugli sviluppi del calcio piazzato a favore del Bologna è alto. La partita è viva. Al 68' Joao Mario approfitta di un errore in disimpegno del Bologna, ma Da Costa non si lascia superare. L'Inter insiste ma non chiude la pratica e così il Bologna ne approfitta.

Al 73' Donsah fa 2 a 2. Cross di Masina dalla sinistra, inserimento sul secondo palo del centrocampista del Bologna che di testa ristabilisce la parità. Nel finale Donadoni inserisce il giovane Orji, al posto di Destro. Nel finale, però, non cambia più il risultato e si va ai supplementari.

SUPPLEMENTARI - Nel primo tempo supplementari i rossoblu, per nulla timidi, sfiorano la rete del vantaggio. Al 98', però, è Candreva a fare il gol del 3 a 2. L'ex Lazio approfitta di un cross al centro di Icardi e dal cuore dell'area di rigore trafigge Da Costa con il mancino, complice una deviazione di Oikonomou.

Negli ultimi 15 minuti il Bologna, con l'orgoglio, tenta il miracolo. Al 114' Inter vicina al quarto gol con il portoghese, che s'inserisce e ringrazia Icardi per un grandissimo suggerimento, ma stanchissimo spara alto a pochi passi da Da Costa. E' l'ultima emozione. Il Bologna ci mette il cuore ma non basta, passa l'Inter. Finisce qui l'avventura in Coppa Italia.

TABELLINO

Inter (4-2-3-1) - Carrizo 5,5, D'Ambrosio 5,5, Medel 5,5, Murillo 7,5, Ansaldi 5,5, Gagliardini 6, Kondogbia 6, Gabriel Barbosa 6 (71' Candreva 7), Joao Mario 6,5, Eder 6, Palacio 7 (71' Icardi 6). All. Pioli.

Bologna (4-3-3) - Da Costa 6; Krafth 6, Oikonomou 5,5, Maietta 5,5, Masina 5,5; Donsah 7, Pulgar 6, Dzemaili 7 (71' Nagy 6); Di Francesco 6, Destro 5,5 (79' Okwonkwo 6), Rizzo 6 (61' Mounier 6). All. Donadoni.

Marcatori: Murillo (I), Palacio (I), Dzemaili (B), Donsah (B), Candreva (I)

Ammoniti: Donsah (B), D'Ambrosio (I), Di Francesco (B), Medel (I), Candreva (I)