Inter-Empoli 2-0 | Prima la protesta dei tifosi, poi la vittoria

L'Inter vince 2-0 in casa contro l'Empoli e consolida la sua posizione in classifica al quarto posto insieme ai "cugini di maglia nerazzurra" dell'Atalanta, a 45 punti. I padroni di casa sempre pericolosi fin dai primi scampoli di partita, al decimo minuto Skorupski fa il miracolo sul colpo di testa di Palacio ma al tredicesimo nulla può sul cross di Candreva, la torre di Palacio e il petto di Eder.

Prima conclusione degli ospiti al ventiquattresimo con un tiro di El Kaddouri neutralizzato dall'estremo difensore dell'Inter. Dall'altra parte, Skorupski salva ancora la porta miracolosamente su conclusione sicura dall'altezza del dischetto di Gagliardini. Inter sempre in avanti ma a tratti l'Empoli trova più freschezza. Al trentacinquesimo El Kaddouri su punizione non impensierisce troppo Handanovic che respinge di pugni. Sul finale del primo tempo è giallo per Kondogbia: era diffidato, salterà Bologna-Inter.

Inter ancora in avanti ad inzio ripresa, ma la prima occasione è di Krunic al cinquantatreesimo. Handanovic mette in corner. Passa meno di un minuto e i nerazzurri raddoppiano: splendido assist con l'esterno di Eder, Candreva sul secondo palo raccoglie e di prima mette in rete. San Siro esplode, l'Empoli prova a rianimarsi e Handanovic non si fa sorprendere da un ingannevole pallonetto di Maccarone. E l'estremo nerazzurro si fa trovare pronto anche al sessantaduesimo su punizione di Dimarco.

I padroni di casa controllano il gioco. Kondogbia prova la conclusione in area al settantesimo ma viene murato. Al settantasettesimo Handanovic vola e respinge un sinistro di Croce. Negli ultimi dieci minuti di gioco torna a farsi più vedere l'Inter: Gagliardini conclude sopra la traversa, Barbosa ci prova di sinistro ma la palla va fuori. Ancora il giovane Gagliardini, promessa italiana, all'ottantottesimo gira di testa su cross di Ansaldi ma Skorupski para. Dopo quattro minuti di recupero il fischio finale: Inter batte Empoli 2 a 0.

