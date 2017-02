Inter-Empoli: la protesta dei tifosi nerazzurri per la partita contro la Juventus

La protesta dei tifosi dell'Inter, ampiamente annunciata, è scattata poco prima delle 15, fischio d'inizio di Inter-Empoli a San Siro domenica 12 febbraio. La "pañolada" (fazzoletti bianchi sventolati dagli spalti) era indirizzata contro l'arbitraggio di Rizzoli, domenica 5 febbraio, allo Juventus Stadium, ma anche contro la decisione del giudice sportivo di squalificare Icardi e Perisic per due turni ciascuno.

La partita ha visto invece la vittoria dell'Inter per due reti a zero con una rete per tempo, a firma di Eder e Candreva.

(Video di Leonardo Brusi su Instagram)