Europa League, l'Inter pesca il Ludogorets

Sarà il Ludogorets l'avversaria dell'Inter ai sedicesimi di finale di Europa League. L'urna di Nyon è stata abbastanza benevola con i nerazzurri, che cominceranno il 20 febbraio il loro percorso in "Europa "B" dopo l'uscita dalla Champions.

L'andata si giocherà in Bulgaria, mentre il ritorno è previsto per il 27 febbraio a San Siro, dove sbarcheranno i biancoverdi che al momento sono primi nel loro campionato con 48 punti in venti partite.

L'Inter era inserita in prima fascia perché arrivava dalla Champions. Proprio l'eliminazione dalla massima competizione europea resta, al momento, la più grande delusione per i ragazzi di Conte, che fino ad ora stanno comunque disputando un grandissimo campionato che li ha portati primi in classifica a pari punti con la Juve.

In Europa, invece, le cose sono andate diversamente e i nerazzurri si sono giocati la qualificazione all'ultima gara al Meazza contro il Barcellona, che - pur con una formazione rimaneggiata - è riuscito a tornare in Catalogna con i tre punti grazie al 2-1 finale.