Inter, ancora una vittoria contro il Genoa: gol a 2 minuti dalla fine

Un'altra beffa. Il Genoa crolla nel finale contro l'Inter, la sconfitta arriva a due minuti dal termine sulla rete di D'Ambrosio dopo che per lunghi tratti il Grifone era sembrato poter strappare almeno un punto ai nerazzurri. Oltre al danno la beffa, due espulsi nel recupero, Omeonga e Taarabt, tolgono due pedine a Juric per il match interno contro il Bologna. Vince l'Inter, il Genoa ha tanto da lavorare.

Buono il primo tempo del Genoa, nessuna a rete al termine dei 45 minuti. Spavento iniziale sulla conclusione di Perisic, poi il Grifone prende coraggio. Rischia ancora su Perisic, ma si rende a sua volta pericoloso col giovane Pellegri, uno dei migliori in campo. Prima dell'intervallo le due occasioni più nitide, Taarabt raccoglie un suggerimento di Laxalt e impegna Handanovic, poi è Brozovic a colpire il palo. Ma si va negli spogliatoi su un giusto risultato di 0-0.

Nella ripresa il Grifone inizia fortissimo, Omeonga semina il panico, Laxalt raccoglie il passaggio, ma tira di poco fuori. Inter in difficoltà, Juric inserisce Migliore al posto di Laxalt, Spalletti risponde con Eder per Candreva, ora l'Inter accelera. Rosi sfiora l'autogol, poi doppio Perin su Brozovic e Icardi. Brozovic spreca ancora, ora il Genoa soffre. Nel finale succede di tutto. Pandev, subentrato a Pellegri, pesca Omeonga, ma l'ex Avellino spara addosso ad Handanovic, poi a due dal termine, quando il punto sembrava in cassaforte arriva la doccia fredda, esitazione di Perin sul corner di Joao Mario, D'Ambrosio è lesto a colpire di testa e sbloccare il match. 1-0 Inter. Il Genoa crolla, in pochi minuti subisce due espulsioni, Omeonga ferma Eder in volata, Taarabat entra durissimo su Karamoh. Triplice fischio. Una sconfitta che fa male e due sicure squalifiche che si sarebbero potute evitare. Resta una prestazione da salvare per buoni tratti del match, ma in attacco manca sempre qualcosa. Contro il Bologna nel prossimo match non si può più sbagliare

TABELLINO E VOTI

Inter-Genoa 1-0

Rete: 87' D'Ambrosio

Inter: Handanovic 6.5; Dalbert 5, Miranda 6, Skriniar 6.5, D'Ambrosio 7; Vecino 5.5, Borja Valero 5.5 (72' Karamoh 6.5); Perisic 6.5, Brozovic 6 (81' Joao Mario sv), Candreva 5 (60' Eder 6); Icardi 5.5. All. Spalletti 6.

Genoa: Perin 6; Biraschi 6.5, Rossettini 6.5, Zukanovic 6; Rosi 6.5, Cofie 6, Veloso 6 (80' Rigoni sv), Laxalt 6 (53' Migliore 5); Omeonga 6, Taarabt 5; Pellegri 6.5 (74' Pandev 6). All. Juric 5.5.

Arbitro: De Marco.

Note: ammoniti Migliore e Zukanovic; espulsi Omeonga al 91' per chiara occasione da gol e Taarabt al 94' per gioco violento.