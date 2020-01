E l'Inter diventa la Pediludi Societatis Internationalis Mediolani (su Twitter)

Il motto è "Mundi fratres sumus". Che in italiano suona così: "Siamo fratelli del mondo". Che poi altro non è che il motto storico dell'F.c. Internazionale di Milano. O forse sarebbe meglio dire della Pediludi Societatis Internationalis Mediolani. Si perché da qualche giorno su Twitter sta spopolando un profilo dedicato ai nerazzurri e aggiornato esclusivamente in latino, a partire dal nome del club in poi.

I gestori della pagina seguono con regolarità tutte le notizie che riguardano il Biscione e le commentano, chiaramente, in latino. Lo stesso accade durante le partite, con post live, a partire dalla formazione - un po' maccheronica - "dell'exercitator Antonius Come": "Samirus, Godinus, De Vrius, Scriniarius, Candreba, Feretrum, Marcellus, Sensis, Biragus, Lucacus, Lautarus".

E quando c'è da esultare la lingua scelta è sempre il latino, come accaduto per la rete di Bastoni di testa contro il Lecce a due minuti dal suo ingresso in campo al posto di Godinus: "Baculi marcat, cum caput, metam duo minuta adventum suum. Reparatur Godinus". E se le cose vanno male - poco dopo i salentini hanno trovato il pari - l'umore cambia, ma il registro no: "LXXVII: Meta Lupiae. Mancosus. Lupiae I, PS Internationale I".

Tra i tanti che commentano divertiti e allegri le gesta di "Ranula", al secolo Ranocchia, e compagni, i latinisti nerazzurri hanno già conquistato un fan d'eccezione, l'interista Alessandro Cattelan che pochi giorni fa ha fatto sapere di amarli. La risposta? "Et nos tibi amamus, magnum nigrumceruleum virum": "E noi amiamo te, grande uomo nerazzurro".

