Inter-Lazio 3-0, continua la rincorsa dei nerazzurri

L'Inter vince ancora: nell'anticipo della 18esima giornata del campionato italiano di Serie A, mercoledì sera, la formazione di Pioli travolge la Lazio 3-0 e si avvicina al terzo posto.

Dopo un primo tempo di sofferenza i nerazzurri vanno in vantaggio ad inizio ripresa (9') con Banega che ruba palla a Milinkovic-Savic e calcia di potenza in rete battendo Marchetti. Nemmeno due minuti e i nerazzurri raddoppiano: è l'11' quando su un cross di D'Ambrosio, Icardi prende il tempo a De Vrij e di testa gira in rete. Il colpo del ko arriva al 20': Banega serve Icardi che si arretra e calcia in porta di prima battendo ancora Marchetti. Icardi, ora non sprechiamo tutto - ''Stiamo lavorando molto bene ma adesso non dobbiamo sprecare tutto dopo le feste come l'anno scorso dove avevamo fatto bene fino a dicembre per poi buttare tutto'': così ai microfoni di Premium Sport Mauro Icardi commenta la vittoria dell'Inter contro la Lazio.

''E' stata una buona partita di tutta la squadra, non solo mia - ha aggiunto - Dal punto di vista fisico e mentale abbiamo fatto bene e i punti sono una conseguenza. E' la strada giusta per Champions? Andiamo avanti piano. Stiamo recuperando posizioni in classifica ma andiamoci piano''.