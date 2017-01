Inter-Lazio 1-2, niente "decima": nerazzurri fuori dalla coppa Italia ai quarti di finale

Niente decima vittoria di fila. L’Inter perde a San Siro per 1-2 con la Lazio e dice contemporaneamente addio alla coppa Italia e al sogno di portare a dieci il numero di affermazioni di fila.

Nonostante una buona partenza - palo di Kondogbia al 16’ -, l’Inter va subito sotto. Il carnefice è Felipe Anderson, che - al 20’ - anticipa Ansaldi su un cross di Lulic e di testa timbra l’1-0. I nerazzurri cercano la reazione, ma la difesa di Pioli balla pericolosamente e a cavallo del 30’, prima Immobile - alto da posizione ottima - e poi ancora Anderson - super Handanovic nell’uno contro uno - sfiorano il raddoppio.

Raddoppio che puntualmente arriva al 55’, dopo un’altra occasione fallita da Parolo, che calcia incredibilmente alto a un metro dalla porta. Immobile va via in velocità a Miranda, che lo stende in aria di rigore: è rosso e tiro dagli undici metri. A scrivere il 2-0 ci pensa Biglia, abilissimo a battere Handanovic.

Al 76’ l’Inter - che già aveva tentato la reazione con Icardi e Perisic - torna in parità numerica per l’espulsione di Radu e ritrova coraggio. L’iniezione di fiducia finale arriva grazie a Brozovic, che all’84’ trova l’1-2 con un perfetto pallonetto di testa che batte Marchetti.

Ma non basta. La corsa dell’Inter in coppa Italia finisce ai quarti di finale.