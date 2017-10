Inter-Milan 3-2: strepitoso Icardi, nerazzurri secondi a -2 dal Napoli

Con un rigore realizzato da Icardi all'89' (tripletta per il capitano nerazzurro) l'Inter si aggiudica per 3-2 il derby di Milano e si porta al secondo posto a due punti dal Napoli, mantenendo l'imbattibilità. La formazione di Spalletti si conferma in salute e in forma, protagonista del campionato. Ma il Milan non esce a testa bassa da San Siro, salvo qualche imprecisione in più e un primo tempo sotto tono e con un atteggiamento troppo attendista.

Settantottomila spettatori, quattro milioni e 800 mila euro d'incasso. Una cifra record per una partita in Italia. L'atmosfera da brividi, lo stadio stracolmo, le coreografie delle curve come sempre ai massimi livelli. Il derby della Madonnina chiude una giornata di campionato che ha visto soprattutto il successo della Lazio sulla Juventus. Diverso lo stato d'animo delle due compagini milanesi. Il Milan deve riscattarsi, l'Inter si è fin qui dimostrata in salute e imbattuta. I due derby della stagione 2016/2017 sono entrambi finiti 2-2. E' dal 1937 che tre derby consecutivi non finiscono con un pareggio.

Primo Tempo

Vantaggio meritato per i nerazzurri nella prima frazione di gioco. Il gol arriva al 28', grazie a Icardi su cross di Candreva, ma già al 13' soltanto la traversa aveva salvato Donnarumma su conclusione di Candreva da fuori area. La supremazia territoriale nerazzurra è evidente, il Milan risponde (o cerca di farlo) con le ripartenze ma il suo gioco è meno efficace. Rossoneri vicini al pareggio con Borini al 44' ma Handanovic risponde bene.

Secondo Tempo

Nel secondo tempo Montella gioca la carta Cutrone al posto di Kessiè. Al 49' bella giocata di André Silva che si libera in area ma poi il suo tiro si ferma sul palo. Un minuto più tardi Handanovic manda in angolo un gran tiro dalla distanza di Suso. Il Milan si fa vedere di più e mette all'angolo gli avversari. Il gol è questione di tempo, la firma è di Suso, il minuto è il 56'. Dal limite dell'area lo spagnolo scaglia un tiro che si insacca alla destra dell'estremo difensore avversario.

L'Inter è ora schiacciata e i rossoneri potrebbero passare in vantaggio con Bonaventura al 62', invece sul capovolgimento di fronte è Icardi a raddoppiare su cross di Perisic. Pregevole la sua acrobazia al volo, Donnarumma battuto. Al 73' standing ovation di San Siro per Candreva che esce per lasciare il posto a Cancelo. L'Inter prova a farsi più avanti, ma senza impensierire Donnarumma. Al 78' Montella manda in campo Romagnoli per Locatelli.

Il pareggio all'81'. Handanovic respinge un tiro di Bonaventura ma la palla va contro il palo ed entra in rete. Per il tabellino è autorete del portiere nerazzurro. All'89' calcio di rigore per l'Inter: Rodriguez trattiene e atterra D'Ambrosio. Tagliavento lo ammonisce e indica il dischetto. Icardi trasforma, è tripletta per lui, è 3-2 per i nerazzurri. Il fuoriclasse riceve un'ovazione al 92' quando Spalletti lo fa uscire per Santon.

Verdetti

Donnarumma non può nulla sui gol ma non è nella serata più smagliante. Male però la difesa rossonera con Musacchio, Bonucci e soprattutto Romagnoli. In avanti bene Borini e, nel secondo tempo, Suso spostato sulla mezzala.

Nell'Inter i migliori sono Icardi e Candreva. Handanovic salva il risultato più volte. Male Miranda, troppo impreciso.