Inter-Milan giocata dai tifosi: all’asta i posti per scendere in campo nel derby a San Siro

Un modo per fare beneficenza. E un modo per realizzare forse uno dei più grandi sogni dei tifosi di Inter e Milan.

Charity Stars, la piattaforma di aste online per beneficenza, ha inventato il “CharityDerby”, una stracittadina milanese che vedrà in campo solo e soltanto i tifosi, che potranno comprare - naturalmente all’asta - un posto in campo a San Siro.

La partita, che vedrà i cittadini nerazzurri contro quelli rossoneri, si terrà venerdì 2 giugno alle 12.30 nella spettacolare cornice di San Siro.

Questo match - spiega Charity Stars - “darà la possibilità ai generosi donatori di sentirsi per un giorno veri e propri giocatori professionisti, provando le stesse emozioni di un calciatore nel giorno della partita: dall'utilizzo dello spogliatoio dell'Inter al briefing pre-match con l'allenatore fino alla foto di squadra”. Per l’occasione, l’allenatore dell’Inter sarà al vecchia gloria Evaristo Beccalossi.

Ogni squadra sarà composta da quattordici giocatori: per un posto da titolare l’asta parte da 500 euro, per uno da riserva - ce ne sono tre - si parte da 400.

Il vincitore avrà a disposizione un buffet in sala executive, oltre a massaggiatore e staff. In più, quaranta minuti minimi garantiti di partita - su sessanta -, una visita al museo di San Siro e una medaglia.

L’asta per i posti nella squadra dell’Inter durerà fino al 5 maggio. Poi, sarà la volta del Milan.

Il ricavato sarà devoluto all’associazione “In campo con il cuore”, che porta avanti progetti per la diffusione del defibrillatore come strumento salvavita. L’opera di “In campo con il cuore” si articola in molteplici attività associative e sostegno a iniziative volte alla presa di coscienza di sportivi, giovani e di tutti i cittadini di quello che dovrebbe esser un bagaglio di conoscenza basilare utile per l’individuo e per tutta la comunità, nell’essenziale rapporto di solidarietà e altruismo di una società civile e coesa.