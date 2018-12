Inter-Napoli, "buu" razzisti a Koulibaly: "Chiesto tre volte di sospendere la partita"

Minuto 80 di Inter-Napoli. Politano scappa via a Koulibaly, che cerca di recuperarlo in corsa e si aiuta un po' con le braccia, di mestiere: per Mazzoleni è fallo e giallo. A quel punto, il 26 partenopeo si lascia andare ad un applauso, molto molto plateale, e si guadagna il secondo rosso uscendo sconsolato da San Siro. Quello stesso San Siro che più e più volte durante la gara già aveva accompagnato ogni sua giocata con un "buu" razzista.

E proprio contro quei "buu" nel dopo partita si è scagliato Carlo Ancelotti, allenatore degli azzurri, battuti per 1-0 dal gol allo scadere di Lautaro. "Gli ho chiesto informazioni sull'espulsione di Koulibaly, che ha determinato a mio avviso il risultato", ha spiegato il tecnico riferendosi al suo colloquio con Mazzoleni a fine gara.

"Siamo rimasti in 10, vero che abbiamo comunque rischiato di vincerla anche in uno in meno, ma insomma... Abbiamo chiesto alla Procura federale tre volte la sospensione della partita, Koulibaly si è innervosito, è normale - ha ammesso Ancelotti riferendosi ai cori razzisti -. Solitamente è educato e professionale. Hanno fatto tre annunci a San Siro, ma non si è fatto niente di più. La soluzione è Interrompere la partita, vorremmo solo sapere quando. La prossima volta lasceremo il campo noi e al limite ci daranno partita persa. Non è una scusa, non riguarda il Napoli, ma tutto il calcio italiano".

Poco dopo è arrivata anche la replica del diretto interessato. "Mi dispiace la sconfitta e soprattutto avere lasciato i miei fratelli! Però - ha scritto Koulibaly sui social - sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo".

