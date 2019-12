Inter-Barcellona, l'Inter si qualifica agli ottavi di Champions se: ecco tutte le combinazioni

Notte da dentro o fuori, notte di grandi stelle al Meazza, dove martedì - in una cornice di pubblico da sogno - si affrontano Inter e Barcellona per l'ultimo turno del girone F di Champions League. In palio per i nerazzurri c'è il passaggio agli ottavi di finale della massima competizione europea, mentre gli spagnoli sono già certi della qualificazione e del primo posto.

Nelle possibili combinazioni, la certezza più granitica è che l'Inter ha il destino nelle sue mani: con una vittoria al cospetto di un Barcellona in versione ridotta - Messi non è neanche convocato - i ragazzi di Conte sono certi di andare avanti, vendicando anche la sconfitta per 2-1 dell'andata al Camp Nou, dove Handanovic e compagni non avevano affatto sfigurato.

In classifica, infatti, i nerazzurri sono secondi a pari punti con il Borussia Dortmund - che gioca in casa con lo Slavia Praga -, ma hanno il vantaggio degli scontri diretti: 2-0 a San Siro e sconfitta per 3-2 in Germania.

Se invece non sarà vittoria, l'Inter dovrà fare almeno lo stesso risultato dei tedeschi. Quindi, in caso di pari con il Barcellona, i tifosi dell'Inter dovranno sperare in una non vittoria del Borussia e in caso di sconfitta con i blaugrana l'unico modo per non dire addio alla Champions è sperare in un colpo esterno dello Slavia Praga.

Al Meazza insomma servirà una partita da grande per i nerazzurri, sperando anche in qualche buona notizia dalla Germania.