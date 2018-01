Inter-Roma 1-1: apre El Shaarawy, pareggia Vecino

Aggressiva la Roma fin dai primi minuti. Le due squadre cercano di risollevarsi da momenti decisamente difficili. La Roma ha vinto una partita nelle ultime sei gare ufficiali, l'Inter è reduce da tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nel primo quarto d'ora i giallorossi sono più convincenti ma al 29' è l'Inter a farsi avanti con Perisic e Borja Valero. Passa un minuto e Pellegrini riceve un cross da Kolarov ma calcia sul fondo.

Ma al 31' El Shaarawy firma il vantaggio della Roma, sfruttando un grave errore di Santon su un rilancio di Alisson. Il Faraone beffa Handanovic in uscita di pallonetto. Il primo tempo prosegue a ritmi altissimi: gli ospiti sono decisi a non concedere nulla all'Inter, che non riesce a risollevare le sorti del match. Si va al riposo.

All'inizio del secondo tempo entra Brozovic per Gagliardini, evidente tentativo dell'Inter di spostare in avanti il baricentro per acciuffare il pareggio. Ma nei primi minuti si vede lo stesso film del primo tempo: la Roma corre e attacca, l'Inter è costretta a difendersi. I nerazzurri iniziano a far vedere gioco offensivo al 60', senza però riuscire a trovare molti varchi. Ci prova Eder al 71', appena entrato, ma il portiere giallorosso è pronto.

La difesa della Roma è ora meno reattiva: al 74' Icardi può tirare in porta, ancora una volta Allison ci mette lo zampino deviando sul palo, ma Di Francesco capisce che la linea difensiva si sta allentando e corre ai ripari con Juan Jesus al posto del Faraone. Ancora Eder, al 78', a rendersi pericoloso deviando sul fondo di testa un cross di Cancelo. Due minuti più tardi Allison salva ancora il risultato: stavolta su Icardi.

Ultimi minuti tutti nella metà campo della Roma. E all'86' arriva il sospirato pareggio: lo firma Vecino di testa, su cross di Borja Valero.

L'Inter rimane quarta con 43 punti, a pari merito con la Lazio che però ha una partita in meno (recupera mercoledì l'incontro con l'Udinese). Tre punti in meno per la Roma, anche lei con una partita in meno: sempre mercoledì recupera il match contro la Sampdoria.