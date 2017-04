L’Inter perde in casa contro la Sampdoria 2-1 dopo esser passata in vantaggio con D’Ambrosio. Schick prima e il rigore di Quagliarella sono forse lo stop ai sogni di Champions per i ragazzi di Pioli. Lunedì sera si giocava il posticipo del campionato di Serie A,

Il Milan è a -1 e si sta avvicinando. Ma si parla, ormai, della lotta per il sesto posto. Il terzo, ultimo valido per la Coppa Campioni, è a -9.