Inter, crisi senza fine: sconfitta con il Sassuolo. "Velo pietoso" a San Siro

Crisi senza fine per l'Inter: la squadra nerazzurra ha incassato la quarta sconfitta di seguito, perdendo a San Siro 2-1 dal Sassuolo nel turno a mezzogiorno, domenica, della 36esima giornata di Serie A. Martedi' la societa' aveva esonerato Pioli, a seguito della sconfitta in casa del Genoa, sostituendolo col tecnico della Primavera Vecchi.

L'Inter ha ottenuto solo due punti nelle ultime otto partite. L'ultima vittoria risale al 12 marzo, 7-1 all'Atalanta.

1-2: al 69' gran gol di Eder, il brasiliano stoppa da posizione defilata e calcia in rete all'angolino basso. 0-2: al 50' Lirola serve Iammello a centro area che raddoppia. Proteste per la dubbia posizione dell'attaccante. 0-1: al 36' contropiede dei neroverdi, Berardi riceve in area e serve Iammello che di prima calcia e insacca. La Curva Nord dell'Inter ha abbandonato per protesta San Siro al 20' del primo tempo della partita contro il Sassuolo, dopo aver duramente contestato la squadra e il club.

"Visto che il nostro sostegno non ve lo meritate... oggi vi salutiamo e ce ne andiamo a mangiare". Una contestazione durissima accolta ancora dall'applauso dei tifosi presenti in tribuna e sugli spalti.