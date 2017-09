Inter-Spal 2-0: formalità e punteggio pieno per i nerazzurri

Nove punti dopo tre giornate. L'Inter sorride, il 2-0 rifilato alla neopromossa Spal nella partita di mezzogiorno e mezza di domenica 10 settembre non è forse un risultato inaspettato ma - nel calcio - non si può mai dire. Icardi e Perisic ancora una volta vanno a segno, ed è un'ottima notizia per i tifosi nerazzurri. Segno che la coppia del gol funziona.

L'incontro - lo diciamo subito - ha fatto registrare una pesante e non opportuna anomalia nel sistema della moviola in campo, la "Var". Ci sono voluti ben cinque minuti dal fischio di un fallo (21'41'' del primo tempo) all'assegnazione del calcio di rigore su Icardi (26'12''). E' evidente che i ritmi del gioco del calcio non sono questi: qualcosa va rivisto. Peraltro, l'arbitro alla fine del primo tempo ha concesso soltanto due minuti di recupero. Troppo pochi.

In 57 mila sono arrivati a San Siro per la partita del mezzogiorno. L'Inter sblocca il risultato con il penalty concesso a metà del primo tempo, di cui s'è appena accennato, per atterramento di Joao Mario sul filo del limite dell'area. La Var sentenzia che è rigore e Icardi trasforma. Il resto del match è gestione dei nerazzurri, che possono raddoppiare più volte e lo fanno - si diceva - con Perisic con un bel sinistro al volo.

Spalletti può contare su una squadra non ancora perfetta ma già rodata e pronta per una buona stagione. Non è solo il punteggio pieno a dirlo, ma soprattutto il gioco che viene prodotto. La Spal - che ha ovviamente meno pretese - si conferma comunque una discreta "matricola" che potrebbe sorprendere anche qualche "grande", con maggior continuità.