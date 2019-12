Inter-Spal 2-1: video, gol e sintesi. Doppietta di Martinez, nerazzurri primi in classifica

L'Inter batte la Spal per 2-1 e, complice il pareggio (2-2) tra Juve e Sassuolo a Torino, supera proprio la Juve in classifica riprendendosi il primo posto: 37 punti contro 36. Tutto grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, nel primo tempo. L'incontro segna anche un record per mister Antonio Conte, che vince 12 delle prime 14 gare di un campionato per la prima volta nella storia.

L'assoluto dominio nerazzurro si manifesta nel primo tempo proprio con la doppietta di Lautaro, con la prima rete al 16' da fuori area e il raddoppio al 41' con colpo di testa da cross di Candreva. Gli ospiti hanno un sussulto nella ripresa e accorciano le distanze al 51' con Vicari, mentre qualche minuto più tardi i ferraresi potrebbero addirittura pareggiare il conto con Murgia. Si rifà vedere l'Inter, ancora con Lautaro Martinez, e gli ultimi minuti sono per gli assalti della Spal, mentre Conte con un valzer di sostituzioni cerca di mettere al sicuro il risultato.

Dentro e fuori il Meazza è il tripudio: l'Inter torna capolista e, all'uscita dallo stadio in una Milano piovosa, i clacson strombazzano (foto Ansa/Matteo Bazzi).