Calciomercato, Inter scatenata: è fatta per Sime Vrsaljko e ora Arturo Vidal è a un passo

Nel segno della "V". Che poi, e forse non è un caso, è anche la lettera di "vittoria".

L'Inter spinge sull'acceleratore e in un 30 luglio che probabilmente sarà ricordato a lungo dai tifosi nerazzurri chiude - o quasi - un doppio colpo di mercato da sogno.

Vrsaljko all'Inter

Il primo a prendere la strada di Milano, ancora ufficiosamente per ora, è stato Sime Vrsaljiko. Il terzino 26enne, attuale vicecampione del mondo, ha sposato la causa nerazzurra e il direttore Piero Ausilio è riuscito a vincere anche le ultime resistenze dell'Atletico Madrid.

Agli spagnoli, che avevano acquisto il croato due anni fa dal Sassuolo, andranno 6,5 milioni di euro per il prestito e altri 17,5 milioni per il riscatto, fissato senza obbligo ma solo con il diritto per non gravare già interamente sul bilancio di questa stagione in modo tale da rientrare nei parametri del far play finanziario imposto dall'Uefa.

Vidal all'Inter

Non solo Vrsaljiko, però. Perché nella tarda serata di lunedì è arrivata l'altra svolta, l'altra "V": quella di Vidal.

L'ex centrocampista della Juve - 124 partite in maglia bianconera per lui - ha detto sì all'Inter e, salvo sorprese, sarà un nuovo rinforzo per Luciano Spalletti, che il prossimo anno dovrà gestire il doppio impegno campionato e Champions.

Il cileno dovrebbe rinnovare con il Bayern - ha il contratto in scadenza - e poi arrivare anche lui in prestito con diritto di riscatto per una valutazione complessiva inferiore ai trenta milioni di euro.

Ad Appiano Vrsaljko e Vidal troveranno già De Vrij, Asamoah - entrambi arrivati a zero -, Politano, Lautaro Martinez e Nainggolan. La nuova Inter sta nascendo. E lo sta facendo nel segno della "V", per una Milano - dall'altra parte del Naviglio si punta a Higuain - che vuole tornare a dire la sua in serie A.