Inter, Zhang esplode contro il presidente di Lega: "Dal Pino sei un pagliaccio, vergognati"

Un obiettivo chiarissimo: Paolo Dal Pino, il presidente della Lega di serie A. Parole altrettanto chiarissime, pesanti, forse le più pesanti mai pronunciate da un presidente di un club di serie A.

Steven Zhang, numero uno dell'Inter, si scaglia apertamente contro il manager di via Rosellini, che ha deciso - per sua stessa ammissione - di rinviare, per ora, al 13 maggio Juventus-Inter, che doveva disputarsi domenica 1 marzo a porte chiuse causa emergenza Coronavirus.

"Sei un clown, vergognati"

La "bomba" è stata sganciata lunedì sera, quando il 29enne presidente dell'Inter ha pubblicato una "storia" sul proprio profilo Instagram - certificato - dai toni abbastanza espliciti. "Stai giocando con il calendario e mettendo la salute pubblica in secondo piano. Tu sei probabilmente il più grande clown che io abbia mai visto. 24 ore, 48 ore e 7 giorni? Che altro? Quale sarà il tuo prossimo passo? - ha scritto Zhang -. E ora parli di sportività e di campionato regolare? Cosa hai da dire sul fatto che non proteggi i nostri giocatori e allenatori e chiedi loro di giocare per te 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 senza fermarsi?".

"Sì, sto parlando a te. Il nostro presidente di Lega, Paolo Dal Pino. Vergognati - il durissimo attacco dell'imprenditore cinese -. E il tempo di alzarti e prenderti le tue responsabilità. È quello che si fa nel 2020. A tutti nel mondo, non importa che voi siate tifosi dell'Inter, della Juve o di nessuno, per favore pensate alla salute. Questa - ha concluso il numero uno del club meneghino - è la cosa più importante per voi, la vostra famiglia e la nostra società.

Lo scontro Inter-Lega

Già tra domenica e lunedì, la Lega e l'Inter si erano affrontate a muso duro. Giuseppe Marotta, infatti, aveva attaccato la scelta di Dal Pino di rinviare la partita sottolineando che era stata presa senza convocare i club e spiegando che Handanovic e soci devono già recuperare anche la gara con la Samp - rinviata sempre causa Coronavirus - e far fronte a un calendario che diventa difficilmente sostenibile, con gli uomini di Conte che potrebbero ritrovarsi a giocare nove partite nel solo mese di maggio.

Dal Pino, invece, aveva chiarito di aver chiesto ai nerazzurri di giocare lunedì a porte aperte e il direttore nerazzurro aveva a sua volta contro replicato di aver rifiutato perché si trattava - parole di Marotta - di un'offerta quasi provocatoria, perché l'emergenza Coronavirus non sarebbe sparita nel giro di un giorno e perché i tifosi interisti non avrebbero potuto prendere parte alla gara.

Poi, lunedì sera la "bomba" di Zhang, che ancora non ha smentito - l'ipotesi hacker resta sempre aperta - le sue parole. Da via Rosellini, per ora, nessuna replica.

Foto - La "storia" di Zhang