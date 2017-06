Il Valencia vince la ix edizione del memorial Claudio Marovelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'11 giugno nel campo comunale di Garbagnate milanese si è svolta la nona edizione del Memorial Internazionale Claudio Marovelli. Vincitrice il Valencia che ha battuto l'Inter in finale. Tanto sole e migliaia di persone hanno fatto da cornice ad uno scenario calcistico internazionale davvero straordinario. Al torneo hanno partecipato l'Atalanta, l'Inter, il Milan, la Roma, il Novara, il Torino, il Siviglia ed il Valencia oltre a squadre lo cali che hanno dovuto superare una prima fase di qualificazione svolta presso l'Orario S. Luigi il 2/3/4 giiugno. L'evento è realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia, alla partecipazione straordinaria del Comune di Garbagnate milanese, al contributo tecnico dell'Accademia Calcio Como e dell'ASD OSL Garbagnate e di tante aziende che hanno contributo attivamente anche donato strumenti ed attrezzature di indubbio valore come Decathlon e Triform. Ciò che rende vincente il Memorial, al di là della valenza sportiva è il bene che essa apporta dal punto di vista sociale nei ragazzi partecipanti, nel pubblico presente, nel territorio in cui si svolge. "E' un'iniziativa sportiva stroardinaria!" ha commentato Bruno Pizzul invitando i ragazzi di tutte le squadre presenti a divertirsi nel rispetto delle regole del gioco. "Il calcio unisce, il calcio è vita, sono con voi con il cuore!" conclude emozionando il pubblico presente. Il Memorial Marovelli riesce a utilizzare lo scenario internazionale non solo per promuovere la pratica sportiva ma per educare i ragazzi alla vita vera… quella fatta di rispetto e solidarietà. Al Memorial ogni anno è legato un progetto benefico. Quest'anno sarà sostenuta Dianova, un'associazione che sviluppa programmi e progetti innovativi negli ambiti del trattamento delle tossicodipendenze. Dianova gestisce 5 comunità Terapeutiche Residenziali e 6 Centri di Ascolto nelle Regioni Lombardia, Marche, Lazio, Campagna e Sardegna ed aderisce a Dianova International, un network presente in 4 continenti (America, Asia, Africa ed Europa) ed è membro ufficiale dell'Unesco. Di fatti, anche grazie al prezioso contributo di TRIFORM, azienda giovane, dinamica e di grande spessore professionale ed umano, la struttura residenziale di Garbagnate Milanese, potrà godere di una nuovissima attrezzatura sportiva che sarà posizionata nella loro nuova palestra che sarà intitolata "Claudio Marovelli". 6 ragazzi seguiti dall'associazione stessa, hanno fatto parte dello staff organizzativo, lavorando sodo, con dignità e sempre con il sorriso e grinta invidiabile. A loro, l'associazione Claudio Marovelli esprime grande riconoscenza per l'impegno profuso con l'augurio che questa esperienza possa donare loro ulteriore forza per continuare il cammino di "rinascita" intrapreso brillantemente. Questo è il memorial Marovelli … Il ricordo, il calcio, lo scambio internazionale e tanta solidarietà

