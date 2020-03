Coronavirus, si ferma anche la Coppa Italia: Juve-Milan rinviata "a data da destinarsi"

Il Coronavirus ferma il calcio. Di nuovo. Juve-Milan, la semifinale di ritorno di coppa Italia che doveva disputarsi mercoledì sera a Torino - all'andata finì 1-1 - è stata infatti rinviata.

"Il Presidente della Lega Serie A, preso atto dell’ordinanza del Prefetto di Torino del 3 marzo 2020 n. 14801/2019/Area1 che dispone il differimento a data successiva della gara semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus – Milan in programma il giorno 4 marzo 2020 alle ore 20.45, comunica - si legge in una stringata nota di via Rossellini - che la suddetta gara è rinviata a data da destinarsi".

Sulla scelta, inevitabilmente, pesa la decisione del prefetto di Torino - arrivata nel pomeriggio - di sospendere ogni manifestazione pubblica. A quel punto, i vertici del calcio italiano non hanno potuto far altro che rinviare.

Juve-Milan si unisce così alle altre partite, di serie A, già rinviate, tra cui Juve-Inter che doveva giocarsi domenica 1 marzo a porte chiuse, salvo poi essere slittata - per ora - al prossimo 13 maggio. Da lì è nato un durissimo scontro tra la società nerazzurra e la Lega, chiuso dallo sfogo del presidente nerazzurro, Steven Zhang, che ha dato del "pagliaccio" al numero uno della Lega, Paolo Dal Pino.

Proprio l'Inter - che deve recuperare anche la gara con la Samp - dovrebbe scendere in campo giovedì sera a Napoli per il ritorno di coppa Italia dopo la sconfitta dell'andata per 0-1 al Meazza. Ma il condizionale è ormai d'obbligo.