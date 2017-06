Karate: Camilla Petruzzi campionessa italiana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Campionessa italiana di karate, Camilla Petruzzi corona il sogno vincendo il tricolore nella sua specialità il kumite in cui da alcuni anni è una dei migliori giovani talenti italiani, prova ne sia la sua partecipazione agli ultimi mondiali giovanili. 17 anni cadetta, Camilla nella categoria oltre 66 kg ha vinto tutti e quattro i combattimenti disputati senza concedere neanche un punto alle avversarie, trafitte dalle sue veloci e precise tecniche di braccia. Un karate pulito, concreto ed efficace quello dell'atleta milanese che frequenta l'itc Schiapparelli-Gramsci ad indirizzo sportivo. D'altronde lo sport è la sua grande passione, come ama sempre raccontare andare in palestra la rende felice. "Sono molto contenta di questo oro, ho combattuto per ottenerlo. ringrazio tutta la mia squadra e la mia famiglia perché sono un punto di riferimento, e ringrazio in particolare il maestro Marco, suo figlio Matteo e mia sorella Eleonora" Altra medaglia pesante per il karate Pozzuolo l'argento ottenuto nella 59 kg da Giulia Angelucci, (già tricolore esordienti due anni fa) per lei quattro incontri spettacolari, 3-0,2-0-3-0 e 2-0 i punteggi ottenuti grazie ad un karate d'attacco, i suoi pugni sono stati chirurgici e non hanno permesso alle avversarie di portare attacchi In finale ha affrontato la forte campionessa in carica Federica Cavallaro, il match equilibrato ed avvincente è terminato 1-1 e la siciliana si è imposta al giudizio arbitrale. "Sono felice, ho un pò di rammarico per la finale anche se ce l'ho messa tutta" Buoni settimi posti per chiara conti e Francesca Negrini che hanno permesso al karate Pozzuolo di piazzarsi al terzo posto nella classifica generale dell società.