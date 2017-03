Kennedy, c'è l'accordo tra il Comune di Milano e la Federazione Baseball

Federazione Italiana Baseball e Comune di Milano si sono impegnati a trovare una strategia condivisa per risolvere la questione del centro sportivo Kennedy (periferia ovest di Milano), dopo uno stallo che dura da parecchio tempo. Il Comune, in particolare, si è impegnato a stanziare 500 mila euro per specifiche opere impiantistiche (elettriche e/o idrauliche), dopo un primo impegno che risaliva al 2014 senza poi effettivamente stanziare il denaro a bilancio.

Comune e Federazione sigleranno una convenzione entro il 31 luglio 2017, data di scadenza dell'attuale concessione, per poi inserire lo stanziamento nel Piano triennale opere pubbliche e quindi nel bilancio di Palazzo Marino. La Federazione metterà in sicurezza l'impianto che poi potrà riaprire.

«Abbiamo sempre ritenuto il Kennedy tra gli impianti più importanti del sistema sportivo milanese. L’accordo raggiunto con la Federazione fa leva sull’unica strada possibile per un’amministrazione di sostenere lavori necessari per la riqualificazione delle strutture. Tuttavia, la rapidità con cui abbiamo voluto dare questa risposta, impegnandoci ad avviare l’iter, dimostra come non intendiamo rimanere passivi di fronte ai bisogni di chi pratica sport nella nostra città», afferma Roberta Guaineri, assessore comunale allo sport.

«L’incontro con l’assessore Guaineri è stato positivo e credo chiuda una querelle che dura ormai da tre anni. Quanto emerso durante l’incontro ha messo in luce una situazione reale ben differente da quella precedentemente rappresentata ma occorre guardare al domani per raggiungere l’obiettivo di ridare al Kennedy la dimensione che merita», commenta Andrea Marcon, presidente della Federazione.