Calciomercato, ufficiale al Milan l'arrivo di Kjaer dall'Atalanta (via Siviglia)

Mossa di calcio mercato per il Milan, che vede arrivare dal Siviglia, con la formula del "prestito secco", il difensore centrale danese Simon Kjaer, classe 1989, che ha firmato col club rossonero fino al 30 giugno 2020. Cresciuto nel settore giovanile del Midtjylland, ha debuttato nei professionisti nel 2007. Ha già giocato in Italia, in particolare nel Palermo, nella Roma e nell'Atalanta, e poi nel Wolsburg, nel Lille e nel Fenerbahce oltre che nel Siviglia, totalizzando 408 presenze e 20 gol.

Dal 2016 Kjaer è capitano della Nazionale danese (95 presenze e 3 gol). Il difensore si unirà già lunedì 13 gennaio ai nuovi compagni di squadra del Milan. La conferenza stampa di presentazione ufficiale è in programma il 16 gennaio. Nella stagione 2019/2020, Kjaer vestiva la maglia dell'Atalanta in prestito sempre dal Siviglia.