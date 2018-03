Il Milan batte la Lazio ai rigori: è finale di Coppa Italia contro la Juve

Il Milan batte la Lazio mercoledì sera nella semifinale di ritorno e raggiunge la finale di Coppa Italia per la seconda volta nelle ultime 3 edizioni. Sfiderà la Juventus che nel frattempo ha eliminato l'Atalanta. Sale a 13 match l'imbattibilità della squadra di Gattuso. I tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0, come al termine della gara di andata.

La prima frazione è stata a ritmi alti, la Lazio ha controllato il gioco. Milan si difende e prova a colpire in contropiede. Ma nessuna delle due squadre e' riuscita a segnare.

Al 117' del secondo tempo supplementare Kalinic si è letteralmente divorato un gol: rapido ribaltamento di fronte, i rossoneri sono in 3 contro 1, ma l'attaccante da solo davanti a Strakosha sparacchia alto, oltrepassando la traversa. Si va ai rigori per decidere chi sfiderà la Juventus. Immobile segna, anche se Donnarumma aveva intercettato la palla; poi un sacco di errori. Sbaglia Rodriguez (Milan), con palla parata; medesimo errore per Milinkovic-Savic, con Donnarumma sugli scudi; nemmeno Montolivo riesce a segnare; poi sbaglia anche Lucas Leiva. Finalmente un gol: è quello di Bonaventura. Pari. Parolo non perdona, freddo e preciso; Borini fa una finta e batte Strakosha con un tiro angolatissimo. Felipe Anderson non sbaglia e così Bonucci. Si va a oltranza. Lulic spiazza Donnarumma; Calhanoglu non è da meno e non perdona. Luiz Felipe sparacchia malissimo; Romagnoli no. Il Milan è in finale.