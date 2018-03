Le migliori marche di MTB elettriche

Quando si parla di mountain bike elettriche, ci si trova di fronte ad un mercato in pieno boom. Nonostante la vasta scelta di prodotti offerti, alcune delle marche del settore fanno decisamente la differenza, distinguendosi dalle altre grazie alla qualità dei componenti, alle innovazioni tecnologiche sempre all’avanguardia, ai design accattivanti e alle prestazioni che i loro prodotti riescono a garantire. Se state iniziando ad interessarvi al mondo delle MTB elettriche, ecco alcuni brand da tenere assolutamente in considerazione:

Haibike= fondata nel 1995, ha sviluppato negli ultimi anni modelli sempre nuovi e avanzati, sia da un punto di vista tecnico che di design. Nel 2010 la sua mountain bike elettrica eQ XDURO, presentata in occasione della fiera internazionale Eurobike, ha riscosso un incredibile successo. Mai prima di allora era stata presentata una MTB elettrica che fosse realmente adatta ad un vero utilizzo fuori strada. Questa bicicletta fece furore e registrò vendite incredibili; da allora, Haibike non ha mai smesso di investire in nuovi processi ed innovazioni, fino ad arrivare alle batterie InTube e a tecnologie quali il Gravity Casting.

Cube= ditta tedesca fondata nel 1993 e specializzata nel settore delle mountain bike. Grazie a oltre 20 anni di esperienza e a costanti innovazioni, è ormai riconosciuta come una delle ditte leader nel settore, soprattutto per l’elevata qualità offerta e i prezzi convenienti. Offre una vasta scelta di MTB elettriche, sia full suspension che hardtail, e si impegna da sempre nella realizzazione di biciclette non solo pratiche e belle da vedere, ma anche qualitativamente affidabili.

Giant= questa ditta taiwanese fondata nel 1972 produceva inizialmente telai per altre case produttrici. A partire dal 1986 ha iniziato una produzione di telai con il proprio marchio e da allora è diventata uno dei produttori più popolari a livello mondiale, grazie all’introduzione della prima bicicletta in fibra di carbonio. Offre prodotti di qualità a prezzi accessibili, dando quindi la possibilità a molti appassionati di potersi equipaggiare di una bici di qualità. Nell’ambito delle biciclette elettriche, Giant ha introdotto la tecnologia Hybrid Cycling, un sistema che combina la forza del motore a quella umana in modo naturale ed efficiente.

Focus= questa ditta tedesca basa la sua produzione su uno scopo preciso, ossia quello di rendere ogni esperienza in sella alla bici un’occasione unica ed altamente performante, garantendo prestazioni di alto livello ogni volta che si pedala. Le biciclette Focus sono sviluppate in Germania da un team di ingegneri e designer esperti. L’obiettivo delle MTB elettriche Focus è di portarvi in cima senza forzi inutili e con il massimo della gratificazione, il tutto grazie a nuove tecnologie quali il concetto energetico personalizzato T.E.C. (Tailored Energy Concept) e il sistema di ventilazione Airflow per batteria integrata.

KTM= questa ditta austriaca fondata nel 1964 è una dei leader nel settore delle mountain bike elettriche. KTM è specializzata nella creazione di vari modelli, e basa la sua produzione sull’utilizzo di motori affidabili e di componenti di altissima qualità, il tutto senza mai trascurare il look. Offre una vastissima gamma di MTB elettriche che vantano un numero impressionante di tecnologie all’avanguardia.

Se siete alla ricerca di una mountain bike elettrica, internet sarà sicuramente il modo migliore per procurarvi informazioni dettagliate, grazie ad esempio a portali come bikester.it, e vi permetterà di valutare con calma tutte le caratteristiche dei prodotti prima di procedere all’acquisto.