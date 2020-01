Lecce-Inter 1-1, video gol e sintesi partita: Mancosu risponde a Bastoni ed è pari

L'Inter non va oltre l'1-1 al Via del Mare di Lecce, dove gli uomini di Conte guadagnano un solo punto al termine di una partita maschia, combattuta, che i nerazzurri non sono mai riusciti a fare propria del tutto.

L'unico sussulto di un primo tempo equilibrato arriva al 29', quando Brozovic calcia e prende il palo a Gabriel battuto. Al 71' la partita si sblocca: Biraghi sugli sviluppi di un calcio d'angolo crossa dalla sinistra e trova Bastoni, appena entrato, che di testa fulmina il portiere giallorosso.

Il vantaggio però dura poco. Perché al 77' il Lecce trova il pari con Mancosu: cross dalla sinistra di Majer e il centrocampista è il più lesto ad arrivare sul pallone e a timbrare l'1-1 con un piatto destro al volo.

I nerazzurri non riescono a ritrovare il vantaggio e anzi è il Lecce a sfiorare il raddoppio con un palo centrato da Falco su punizione. E ora la Juve può andare via in testa alla classifica.