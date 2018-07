Lombardia tennis tour, Montrasi e Martinelli a segno a Lainate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Nell’ottava tappa del Lombardia Tennis Tour hanno vinto tutti. Ha vinto il grande favorito Mattia Montrasi, grazie a un tennis che non ha niente a che vedere con la terza categoria; ha vinto la giovane Beatrice Martinelli, nome nuovo della competizione; e ha vinto anche il Tennis Club Lainate, su più fronti. Perché non solo gli organizzatori hanno raccolto un centinaio di iscritti e hanno guidato a dovere un torneo di alto livello, ma anche perché grazie alla lunga serie di risultati degli atleti di casa il club ospitante è riuscito a conquistare oltre 1.200 punti in una sola tappa, balzando addirittura al secondo posto della classifica dei circoli. Una piccola impresa della quale si sono fatti carico soprattutto gli uomini, capaci di monopolizzare le fasi finali. Basti pensare che tre dei quattro semifinalisti sono tesserati proprio nel club del Milanese, compresi i due 3.1 che sono arrivati a giocarsi il titolo: Mattia Montrasi e Riccardo Di Vita, 35 anni in due. Un bello spot per il vivaio del Tc Lainate, con Montrasi che l’ha fatta da padrone grazie a un tennis concreto, spuntandola con il punteggio di 6-1 6-3. Di Vita, di tre anni più giovane, le ha provate tutte per mettere in difficoltà il compagno di club, ma non c’è stato verso: sin dalle prime battute si è capito come sarebbe andata a finire, con Montrasi che non ha mai tolto il piede dall’acceleratore, dominando in lungo e in largo fino a obbligare Di Vita a una nuova sconfitta in finale nel torneo di casa, dopo quella del 2017 contro Emanuele Toso. A contribuire alla scalata del Tc Lainate anche il 3.4 Andrea Legnani, giunto fino in semifinale, e soprattutto Massimiliano Palestra. La sua classifica dice 4.5, ma i trascorsi da B2 nelle vecchie graduatorie Fit si sono visti: l’over 45 milanese è tornato a impugnare la racchetta proprio in occasione del torneo e ha vinto un totale di nove partite, battendo anche Thomas Cova (numero uno del ranking del Tennis Tour) prima di arrendersi al futuro finalista Di Vita, dopo una battaglia serrata. Mentre fra gli uomini si sono contesi il titolo la prima e la seconda testa di serie, nel torneo femminile entrambe le favorite sono cadute in semifinale, lasciando strada a Beatrice Martinelli e Rebecca Belotti, entrambe classificate 3.5. Sono state queste due a giocarsi il successo, in una finale dal punteggio mai così bugiardo. Il tabellone recita infatti 6-2 6-0 per la Martinelli, under 14 bergamasca dell’Albani Tennis Project, ma la realtà è che l’incontro è durato quasi due ore e mezza, con scambi lunghi ma intensi. Nel complesso le due giocatrici si sono più o meno equivalse, ma la differenza l’hanno fatta i punti importanti: li ha vinti quasi tutti la bergamasca, che a costo di commettere qualche errore in più ha proposto un tennis più offensivo. Una tattica che, contro un’avversaria dal gioco votato alla difesa, le ha permesso di spuntarla cedendo appena due giochi, e di conquistare così il suo primo titolo a livello di terza categoria. Terminata l’ottava tappa, il Lombardia Tennis Tour è già in pista con la nona, scattata nello scorso fine settimana al Team Veneri di San Fermo della Battaglia (Como). Da sabato, si tornerà nel Milanese con l’appuntamento numero dieci, al via al Tennis Tosi di Legnano. RISULTATI 8° TAPPA – Tennis Club Lainate Singolare maschile – Quarti di finale: Montrasi b. Croci 6-2 6-2, Fini b. Lopizzo 6-3 6-1, Legnani b. Liguori ritiro, Di Vita b. Palestra 6-2 6-7 7-5. Semifinali: Montrasi b. Fini 6-2 6-4, Di Vita b. Legnani 6-0 6-2. Finale: Mattia Montrasi b. Riccardo Di Vita 6-1 6-3. Singolare femminile – Quarti di finale: Pessina bye, Martinelli b. Re 0-6 6-4 7-6, Belotti b. Dedè 6-4 6-0, Monolo bye. Semifinali: Martinelli b. Pessina 6-3 6-4, Belotti b. Monolo 7-5 4-6 6-4. Finale: Beatrice Martinelli b. Rebecca Belotti 6-2 6-0.