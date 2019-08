Inter, ecco il numero scelto da Romelu Lukaku: il belga si prende la maglia dell'ex capitano

L'Inter volta pagina. E lo fa anche con i numeri. Romelu Lukaku, arrivato ufficialmente giovedì dal Manchester United, ha infatti scelto il 9 per la sua prima stagione a tinte nerazzurre. L'annuncio è arrivato direttamente dal club con una comunicazione postata sui canali social - e non è un caso - alle ore 9 del 9 agosto.

Il belga, accolto da un bagno di folla nelle sue prime ore da interista, ha "scippato" il numero che per cinque anni di fila è stato sulle spalle di Mauro Icardi, l'ormai ex capitano. E nella scelta della società - che di sicuro ha avallato le volontà del neoacquisto - c'è chiaramente un altro messaggio diretto a Maurito, ormai sempre più ai margini di una squadra di cui fino a febbraio scorso era leader.

Poi è arrivato lo scontro tra lui, la moglie agente Wanda Nara e il club, con qualche mese passato da separato in casa e un ritorno in sordina a fine campionato. Ad agosto, all'inizio del ritiro, l'Inter ha comunicato all'argentino che nei piani nerazzurri non c'era più spazio per lui e lo ha invitato a trovare una nuova destinazione, anche se per il momento Icardi sembra aver rifiutato le idee Roma e Napoli, lasciando aperta una porta soltanto al trasferimento alla Juve.

Dalle 9 del 9 agosto, però, Maurito non ha più neanche la "sua" maglia, né tanto meno un posto in squadra.