Bonucci al Milan, Codacons “contro” la Juve: "Cambiate la maglia a chi ha speso 105 euro"

Ha speso 105 euro per una maglietta nuovissima e personalizzata. Talmente tanto personalizzata che evidentemente ora deve evocargli brutti ricordi. Così, ha deciso di rivolgersi al Codacons per cercare di ottenere quello che secondo lui è un diritto.

L’associazione a difesa dei consumatori scende in campo accanto a un tifoso juventino “tradito” da Leonardo Bonucci - il difensore passato al Milan per oltre quaranta milioni di euro - e chiede allo Juventus store di sostituire la maglietta che il cliente ha comprato soltanto giorni fa.

"Maglia della Juve di Bonucci da cambiare"

Cosa c’è che non va nella divisa, in versione 2017/2018? Il nome e il numero: Bonucci, 19.

Il “consumatore e tifoso bianconero” - racconta il Codacons nel suo esposto - ha acquistato la maglietta “quando ancora non c’era alcun presentimento dell’addio del giocatore alla Juventus”, di cui tra l’altro lo stesso Bonucci era uno dei più solidi pilastri.

“Come un fulmine a ciel sereno - prosegue il racconto dell’associazione - a distanza di pochi giorni dall'acquisto” della maglia, è arrivata la cessione di Leo al Diavolo. A quel punto, il tifoso ha chiesto allo Juventus store di avere il cambio della maglia, ma non gli è stato consentito, probabilmente anche per la personalizzazione che lui stesso aveva scelto.

"Appare doveroso - l’appello del Codacons - consentire di sostituire la maglietta acquistata del difensore bianconero con la maglia di un altro giocatore juventino. Nessuno si poteva aspettare che in pochi giorni Bonucci si sarebbe trasferito al Milan. Non consentire al consumatore di cambiare la maglia - conclude l’associazione - rappresenterebbe una doppia beffa per lui."

Ph: la maglia bianconera di Bonucci appena comprata