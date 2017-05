Inter e Milan, ecco la nuova maglia | Foto

Moderna per il Biscione. Storica per il Diavolo. Inter e Milan hanno presentato le loro nuove maglie per la prossima stagione di serie A. Quella nerazzurra è griffata Nike, mentre la casacca rossonera è stata - come sempre negli ultimi anni - firmata da Adidas.

La nuova divisa dell'Inter - spiega la stessa società - trae una forte ispirazione dalla città di Milano e il classico design nerazzurro è stato rivisitato in chiave moderna. Le solite strisce verticali nerazzurre, infatti, sono di larghezze diverse e - evidenzia l’Inter - “richiamano fortemente la nuova architettura della città”. Spalle e braccia, invece, sono totalmente nere. Tra i dettagli che rimandano alla storia del club, la scritta "Nerazzurri" in bianco all'interno del colletto.

I calzoncini sono neri con il logo dell'Inter sul davanti a destra e il “baffo” Nike in bianco a sinistra. A completamento della divisa, le calze nere. La nuova maglietta verrà indossata dai giocatori durante l’ultima giornata di campionato, domenica 28 maggio, con l’Udinese.

Le divise - sottolinea Nike - sono realizzate con un tessuto a maglia doppia di cotone e poliestere riciclato. Ogni parte della divisa - la maglia, i pantaloncini e le calze - è costruita con poliestere riciclato, ricavato dal riciclo delle bottiglie di plastica che vengono lavorate per produrre poi un filo finissimo che serve a creare i tessuti.

Tutti i dettagli sulla nuova maglia “storica” del Milan