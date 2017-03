Milano Marathon: "Io corro per bene"

Per il settimo anno consecutivo l’Associazione CAF Onlus sarà tra i principali partner charity della Milano Marathon. Unire il piacere della corsa a quello di fare del bene, questo il “motto” delle persone e delle aziende che parteciperanno alla corsa solidale. I runner che si iscriveranno con l’Associazione CAF contribuiranno a garantire l’opportunità di praticare uno sport ai bambini e ai ragazzi vittime di maltrattamento ospiti delle sue Comunità.



Coinvolgere questi minori in regolari attività sportive è un modo efficace e divertente per aiutarli a superare le difficoltà personali e relazionali dovute ai gravi traumi subiti. Tante le esperienze positive, come quella della piccola M., 11 anni, che, grazie all’equitazione, è riuscita a superare grandi ostacoli e ritrovare sicurezza e autostima.

"La prima volta che M. è salita sul cavallo, gli educatori erano molto preoccupati perché temevano di vederla piangere o che si spaventasse per l’altezza e l’imponenza dell’animale…e invece nessuna paura. M. è stata subito entusiasta e non ha mai manifestato il minimo timore. In poco tempo ha imparato ad approcciarsi e ad entrare in relazione con i cavalli, a prendersene cura, con piccoli gesti di accudimento che l’hanno aiutata a sentirsi utile, ad assimilare modelli di comportamento positivi e a sviluppare sentimenti di empatia e gentilezza, controllando i suoi comportamenti aggressivi", si legge in un comunicato dell'associazione.

Oltre a contribuire ad un maggior benessere psicofisico, lo sport rappresenta un’occasione di inserimento e socializzazione, una scuola di vita che insegna valori come la disciplina ed il rispetto delle regole, il lavoro di squadra e la tolleranza, ma anche sicurezza, costanza e determinazione. Questi elementi sono fondamentali per la crescita di ogni bambino, ma a maggior ragione diventano ingredienti essenziali per i nostri bambini e i nostri ragazzi che hanno dovuto affrontare storie di grande sofferenza.



In occasione della Milano Marathon 2017 l’Associazione CAF ha avviato una collaborazione con Fisiorunning e Parkrun, due realtà legate al mondo della corsa che si sono rese disponibili ad accompagnare i runner CAF nei mesi di preparazione alla staffetta attraverso consigli e approfondimenti gratuiti. (vedi scheda consigli allegata)



Come partecipare:

· Iscrivendo una staffetta: ogni staffetta è composta da 4 persone che percorreranno tra gli 8 e i 12 km. La quota per la staffetta a squadre è di 200€. Le iscrizioni chiuderanno il 23 marzo 2017. Flavia Cozzi 02.8378360 flavia.cozzi@cafonlus.

· Facendo una donazione al progetto “Lo sport fa bene ai nostri bambini” sul portale di Rete del Dono https://www.retedeldono.it/it/progetti/associazione-caf-onlus/lo-sport-fa-bene-ai-nostri-bambini