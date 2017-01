E' morto Mario Poltronieri, storica voce della Formula 1: racconto' il mitico duello Arnoux-Villeneuve

E' morto nel primo pomeriggio di mercoledì Mario Poltronieri. La storica voce della Formula 1, un timbro caldo e competente che per quasi tre decenni aveva accompagnato gli appassionati di motori durante i gran premi, si è spento nella sua casa di Milano.

Aveva 87 anni. I funerali si svolgeranno venerdì in città in forma strettamente privata.

Milanese, da sempre appassionato di automobilismo e motociclismo, negli anni Cinquanta era stato un buon pilota (corse la Mille Miglia e fu collaudatore per la Abarth) e inizio' a collaborare con la Rai. All'inizio degli anni Settanta entro' in Rai definitivamente e divenne, fino al 1994, la voce ufficiale delle gare di Formula 1. Condusse anche tg sportivi. Indimenticate le telecronache in tandem con Ezio Zermiani che curava i collegamenti dai box.

Dopo la 'pensione' venne spesso invitato come ospite e opinionista in diverse trasmissioni dedicate al motorsport. Era anche editorialista di Formula 1 per diverse testate.

Dai modi garbati e professionali, mai fuori dalle righe, pacato e sapiente, aveva preso per mano i fan della Ferrari fin dalla sfortunata epopea di Villeneuve. Raccontò i primi mondiali di Senna e Prost, passando per il sogno sfiorato di Alboreto nel 1985 e accarezzo' l'era Schumacher agli inizi degli anni Novanta. La notizia della sua morte si è subito diffusa nei forum specializzati e tanti ricordano, con dolcezza e nostalgia, il suo "Prost al comando!" quando il campione francese prendeva la testa.

Ma nella storia, ovviamente, rimarrà il suo racconto della sfida tra Villeneuve (Ferrari) ed Arnoux (Renault) a Digione nel 1979. Il canadese arrivò secondo, dopo un emozionante toboga di sorpassi e controsorpassi, tra ruotate e tagli di traiettoria con il francese. Poltronieri, appassionato e divertito, descrisse istante per istante la sfida. Inscrivendo, senza saperlo, anche il suo nome nel mito di quella giornata.