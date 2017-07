Donnarumma rinuncia agli esami di maturità e vola in vacanza a Ibiza con un volo privato

Gianluigi Donnarumma ha rinunciato all'esame di maturità per andare in vacanza a Ibiza. Il portiere del Milan — dopo aver trovato l'accordo con la società — ha deciso che era troppo provato per sostenere gli esami ed è volato a Ibiza con un aereo privato messo a disposizione dal suo procuratore Mino Raiola.

Gli esami erano già stati posticipati

L'esame di maturità all'Isituto Paritario Da Vinci di Vigevano (ragioneria) era già stato rinviato per l'impegno del calciatore all'Europeo Under 21 in Polonia. Il motivo di questa rinuncia? La tensione: Donnarumma sarebbe stressato dalle questioni dei giorni scorsi. Non è chiaro se ci sarà un'altra opportunità a settembre (come avviene per gli studenti impossibilitati a sostenere gli esami per malattia) o sarà bocciato e dovrà ripetere l'anno.

Il contratto con il Milan

Rinviata anche la firma del contratto con la società rossonera, ma si tratta solo di un passaggio formale. Questi i dettagli alla base dell'intesa: 6 milioni di euro all'anno al giocatore per le prossime cinque stagioni. All'interno del contratto è stata inserita una doppia clausola: 100 milioni in caso di qualificazione alla prossima Champions League, 50 milioni in caso di mancata qualificazione.

Tra i punti salienti verrà ingaggiato anche il fratello Antonio come terzo portiere, lui che era già transitato dal settore giovanile e della primavera dei rossoneri. Per lui un ingaggio di 1 milione all'anno. Accettando il Milan, Gianluigi Donnarumma ha rifiutato una proposta del Paris Saint Germain, che aveva messo sul piatto la cifra stratosferica di 13 milioni a stagione più una serie di benefit, come tre auto di lusso e tre case a disposizione.