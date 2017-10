Milan ancora scialbo in Europa League: 0-0 con Aek Atene, fischi

0-0 a San Siro contro l'Aek Atene in Europa League, giovedì sera. Il Milan compie un mezzo passo falso in Europa League e Montella sciupa uno dei bonus rimasti dopo un disastroso inizio di campionato. Sull'allenatore non pende un ultimatum ma poco ci manca.

"Ognuno di noi ha un tempo nella vita", ha chiarito Mirabelli come riporta Ansa poco prima dello scialbo pareggio senza reti con i greci, che si sono difesi con i denti e con il tonico portiere Anestis.

Fra un primo tempo da dimenticare e un secondo appena sufficiente, per i rossoneri non c'è stata la reazione attesa dopo il derby perso, tanto che sono arrivati i primi fischi stagionali dal pubblico rossonero (circa 21mila inclusi i quasi tremila tifosi greci), per una squadra ancora senza identità, che mostra le prime crepe. I sedicesimi di Europa League non sono in pericolo ma per fare strada serve di più. Sugli spalti solo 21 mila spettatori, inclusi i tremila tifosi greci.