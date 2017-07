Il Milan chiude la tournée in Cina battendo il Bayern Monaco per 4-0

E' solo un'amichevole estiva, ma il risultato è di quelli galvanizzanti. Quattro reti a zero contro il Bayern Monaco nell'ultima partita del Milan nella tournée cinese, a cinque giorni dal turno preliminare di Europa League, sono beneauguranti per la compagine rossonera di Vincenzo Montella.

Il vantaggio è stato firmato da Kessié su assist di Rodriguez al 14'. Secondo gol al 25' da parte del 19enne Cutrone che ha messo in rete di testa su punizione sempre di Rodriguez. E ancora Cutrone si è ripetuto al 42' in contropiede. Quarto gol nella ripresa, a cinque minuti dalla fine del match, con Calhanoglu. Il pubblico di Shenzhen ha decretato un'ovazione per Leonardo Bonucci, che insieme a Biglia ha debuttato in rossonero.

Prima dell'inizio dell'incontro c'è stata l'occasione di un saluto tra Montella, l'amministratore delegato Mario Fassone e il dirigente Massimiliano Mirabelli con "Carletto" Ancelotti, stella del Milan da calciatore e allenatore, ora sulla panchina del Bayern.

E il match ha visto anche l'ingresso di Antonio Donnarumma, fratello di Gigi, al 33' del secondo tempo tra i pali dei rossoneri.

Ora la testa è a giovedì 27 luglio, data in cui il Milan incontrerà in Romania il Csu Craiova, tornando a disputare una partita europea dalla primavera del 2014. Il ritorno del turno è previsto per le giornate del 2 e 3 agosto. Sulla carta non è un avversario difficile. Restano fuori Biglia e Bonucci: non c'è stato tempo per inserirli nella rosa ufficiale Uefa.

Arrivato quarto nel campionato di Lega Uno 2016/2017, il Csu è ora allenato da Devis Mangia, milanese di Cernusco sul Naviglio, classe 1974, nel 2011 ha allenato il Palermo in Serie A e poi, nel 2012/2013, è stato commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21. E' stato ingaggiato a maggio dal Csu.