Nasce "Milan China", strumento per aumentare i ricavi guardando a Oriente

Nascerà "Milan China", una società "costola" del club rossonero con il compito di seguire lo sviluppo commerciale del Milan sul mercato cinese per aumentare i ricavi. Lo ha deciso il consiglio d'amministrazione del Milan, riunitosi in via Aldo Rossi il 27 giugno. Nella stessa seduta, il cda ha approvato tutti i budget necessari per l'iscrizione al campionato di Serie A e all'Europa League 2017/18.

Non è stato reso noto quale città è stata prescelta (o sarà prescelta) per la sede di "Milan China". Nel frattempo è stato compiuto l'ultimo atto burocratico per l'approvazione della nuova proprietà del club, il magnate Li Yonghong, ovvero la trasmissione del certificato antimafia (rilasciato dalla prefettura di Milano sempre il 27 giugno) dalla Lega Serie A alla Federcalcio, insieme a tutti gli altri documenti che attestano "l'onorabilità" e "la solidità finanziaria" richiesti a chiunque possieda almeno il 10% delle quote societarie di una squadra di calcio italiana.