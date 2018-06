Milan, Mr Li venderà: le offerte americane di Commisso e Ricketts

Mentre l'Uefa ha rinviato la sentenza sul caso Milan, che potrebbe escludere la società rossonera dalle coppe europee per uno o due anni per violazione del fair play finanziario, si rincorrono ogni giorno le voci sull'imminente cessione da parte di "Mr Li", proprietario del Milan da un anno.

Sul tavolo ci sono almeno due offerte serie, entrambe dagli Stati Uniti, e forse anche una terza offerta dall'Asia. La pirma possibilità arriva da Rocco Commisso, che ha valutato il Milan tra i 500 e i 600 milioni di euro e ha lasciato aperta per Li Yonghong la possibilità di restare socio di minoranza. Commisso, classe 1949, nato in Italia ma cresciuto negli Usa, è proprietario del New York Cosmos, squadra calcistica, dal 2017, e precedentemente aveva fondato Mediacom, una società televisiva via cavo. Il suo patrimonio è valutato in oltre quattro miliardi di dollari.

L'altra offerta è quella della famiglia Ricketts, proprietaria della squadra di baseball Chicago Cubs. La valutazione dei Ricketts sarebbe di poco più di 500 milioni di dollari per il 100% del club. L'intenzione sarebbe quella di un rilancio a lungo termine, nell'arco temporale di almeno 10 anni, se non 15. La stessa cosa, del resto, già fatta con i Chicago Cubs: la franchigia di baseball non vinceva da 108 anni; è stata rilevata dai Ricketts nel 2009 e portata alla vittoria delle World Series nel 2016. Inevitabile anche l'incremento di valore della società, da 800 milioni a 2,9 miliardi di dollari.

A chiunque venda, Mr Li deve affrettarsi. Il 6 luglio scade infatti la possibilità di rientrare nei debiti, dopodiché il fondo Elliott rileverà la società.