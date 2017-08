Il Milan passa il primo ostacolo: vittoria con il Craiova e si qualifica

Il Milan, in un San Siro straripante, ha passato il turno, giovedì sera, nel preliminare di Europa League contro i modesti romeni del Universitatea Craiova di Devis Mangia. Aveva già vinto all'andata.

I rossoneri si sono imposti per 2-0. Il vantaggio al 9' pt: dalla bandierina Suso, Calancea allontana con un debole pugno, Bonaventura anticipa tutti e porta in vantaggio i diavoli. Non accade molto fino al secondo tempo: punizione di Rodriguez dall'out di sinistra, rimpallo su Mateiu, Cutrone mette in rete di destro sotto misura. Siamo al 52'.

La squadra di Vincenzo Montella si qualifica per il turno successivo.