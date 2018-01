Milan-Crotone 1-0: Bonucci risolve la gara

Tre punti importanti, voluti e trovati. Si apre con un successo il 2018 rossonero, al termine di una sfida meritatamente vinta grazie alla rete decisiva di Leonardo Bonucci. Sì, proprio lui. Il capitano - ad inizio ripresa - ha messo a segno il gol che ha certificato la vittoria del Diavolo, capace di costruire numerose occasioni da gol senza mai trovare il guizzo vincente. Si cercava la continuità, ed è puntualmente arrivata. Dopo il finale positivo di 2017, il Milan riparte con il piede giusto e si porta a 28 punti in classifica a meno 2 dal sesto posto occupato dalla Sampdoria. Decisamente un avvio di ritorno incoraggiante.

La cronaca

Come da copione, è il Milan a fare la partita in avvio di gara. Al 25' arriva la prima occasione per i ragazzi di Mister Gattuso, con Calhanoglu che entra in area di rigore dalla sinistra e batte a rete, trovando la pronta risposta di Cordaz. Ancora Diavolo al 40': gran cross dalla destra di Calabria che trova sul secondo palo Bonaventura libero di incornare, ma la sfera termina a lato. Al 41' è Biglia a scaldare i guanti di Cordaz, che si supera e mette in angolo. Passa un minuto e il tiro-cross di Suso trova la deviazione di Calhanoglu che coglie il palo. È il preludio al gol rossonero. Minuto 54: corner di Calhanoglu, uscita di Cordaz, pallone che sbatte su Bonucci e scivola in rete. È 1-0. L'episodio cambia la sfida, con il Crotone costretto a sbilanciarsi in avanti e a lasciare spazi dietro. Come al 77' quando Suso lascia partire un sinistro a giro che si spegne di poco sul fondo. Nel finale gli ospiti provano a raggiungere il pareggio, ma sono ancora i rossoneri a sfiorare il raddoppio con Bonaventura, che trova il volo plastico di Cordaz. È l'ultima emozione della partita.

Il tabellino

MILAN-CROTONE 1-0

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie (38'st Locatelli), Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone (31'st Kalinic), Calhanoglu. A disp.: Donnarumma A., Gabriel, Gomez, Musacchio, Zapata, Gabbia, Montolivo, Zanellato, Borini, André Silva. All.: Gattuso.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Martella; Rohden (18'st Crociata), Barberis (40'st Kragl), Mandragora; Trotta, Budimir (31'st Simy), Stoian. A disposizione: Festa, Viscovo, Faraoni, Izco, Cuomo, Suljic, Romero. All.: Zenga.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Gol: 9'st Bonucci (M).

Ammoniti: 20' Mandragora (C), 45' Biglia (M), 47'st Martella (C), 49'st Kalinic (M).