Il Milan sarà di Elliott: Li fuori dai giochi. Ma in tre vogliono comprare la società

Il Milan sarà presto del fondo americano Elliott: finisce dopo un anno l'avventura dell'imprenditore cinese Li Yonghong, che non è riuscito a presentare un nuovo socio credibile o comunque a rientrare nei debiti entro il 6 luglio. Negli ultimi tempi si erano affacciate tre possibili trattative per la cessione. La più quotata era stata quella di Rocco Commisso, patron dei New York Cosmos, ma si era affacciata anche la famiglia Ricketts, proprietaria della franchigia di baseball Chicago Cubs.

Mister Li, però, non aveva "chiuso" con nessuno dei due attori americani, e negli ultimi giorni a disposizione aveva provato a intavolare una trattativa con il russo Dmitri Rybolovlev, 51 anni, da cinque proprietario del Monaco in Francia, che aveva manifestato interesse per il Milan a marzo 2018.

Sarà dunque ora il fondo Elliott a decidere il futuro della società di via Aldo Rossi. Innanzitutto il fondo avvierà le pratiche per l'escussione della società; poi non avrebbe problemi (se volesse) a rivendere subito il club, perché Commisso, i Ricketts e Rybolovlev sono comunque pronti a discutere i dettagli. Insomma, il Milan fa gola a parecchi.

In casa rossonera la situazione non è delle più rosee: via Aldo Rossi sta preparando il ricorso al Tas dopo la decisione della Uefa di escludere il Milan dalle coppe europee per un anno per violazione del fairplay finanziario.