Calciomercato: al Milan non arriverà Fabregas, rossoneri su Gabbiadini e Carrasco

Il Milan non avrà, molto probabilmente, lo spagnolo 31enne Cesc Fabregas tra i suoi giocatori a partire da gennaio. Il centrocampista è in partenza anticipata dal Chelsea, dove non gioca spesso, con contratto che scadrebbe a giugno. Ma nonostante il pressing del duo Maldini-Leonardo, Fabregas andrà quasi certamente al Monaco con contratto di due anni e mezzo.

Non era la prima volta che il Milan cercava Fabregas ma, evidentemente, salvo colpi di scena, il matrimonio non s'ha da fare. E non è tutto: ai rossoneri è sfuggito anche l'attaccante colombiano di 27 anni Luis Muriel, che dal Siviglia è passato ufficialmente alla Fiorentina, formazione che gli ha fornito garanzia di titolare.

Maldini e Leonardo sono quindi a caccia di alternative per rinforzare la rosa in vista anche del girone di ritorno della stagione. Se Ringhio Gattuso ha "salvato" la panchina con la vittoria per 2 a 1 sulla Spal, vestirà in rossonero il 21enne brasiliano Lucas Paquetà, centrocampista ora al Flamengo, famoso per le sue danze di esultanza dopo i gol e per le sue magie nei dribbling.

Per l'attacco gli obiettivi sono due: il primo è il 27enne Manolo Gabbiadini, ora al Southampton dove sta stentando (un solo gol in stagione finora). Per il calcinatese potrebbe essere la svolta anche per tornare nel "giro" della Nazionale. E poi Yannick Carrasco, 25enne belga che al momento gioca in Cina dopo varie stagioni al Monaco e all'Atletico Madrid.

