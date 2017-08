Serie A: Milan e Inter ripartono alla grande con due 3 a 0 contro Crotone e Fiorentina

La serie A parte spumeggiante e ricca di gol per le squadre milanesi che rispondono a Juve e Napoli.

Le partite iniziano con un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Barcellona.

Icardi e Cutrone spianano all'inizio il cammino di Inter e Milan contro Fiorentina e Crotone: doppietta per l'argentino, un gol e due assist per il giovane attaccante del Milan. Poi alla distanza escono i viola, ma è troppo tardi per la rimonta e Perisic firma il 3-0, mentre i calabresi in dieci per 87' non offrono resistenza.