Milan-Lazio 0-0 in Coppa Italia: si deciderà tutto all'Olimpico

Dopo la vittoria del Milan in campionato, Milan e Lazio decidono di "non farsi male" in Coppa Italia. Si deciderà tutto al ritorno all'Olimpico.

Nessun gol, e nessuna polemica, nella sfida bis tra Milan e Lazio a San Siro, questa volta valida per l'andata di semifinale. Contrariamente alla prova di campionato di domenica scorsa, sono stati i laziali a dominare la prima parte dell'incontro sprecando una buona occasione con Immobile.

Nella ripresa Milan più attivo, ma Donnarumma ha dovuto fare un miracolo ancora su Immobile prima che Calhanoglu sprecasse un pallone d'oro a due passi dalla porta dopo un colpo di testa di Cutrone.

La finalista uscirà dalla partita di ritorno, il 28 febbraio all'Olimpico.