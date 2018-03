Il Milan chiede al presidente Li un anticipo urgente di 10 milioni

Si fa pesante la situazione finanziaria in casa Milan. Il proprietario Yonghong Li non dorme sonni tranquilli: è dietro l'angolo la tegola del rilevamento da parte del fondo americano Elliott se entro aprile l'imprenditore cinese non sarà in grado né di rifinanziare né di restituire il debito acceso con il fondo stesso. Il problema sta anche nel fatto che l'Uefa chiede garanzie, altirmenti sarebbe a rischio la partecipazione dei rossoneri alle competizioni europee nel 2018/2019.

L'ultima indiscrezione dice che da via Aldo Rossi, sede della società, sarebbe partita un'urgentissima richiesta di 10 milioni di euro a Li entro il 23 marzo, sotto forma di anticipo d'aumento di capitale, come prima tranche dei 38 milioni da iniettare entro giugno per garantire liquidità alla gestione. Il destinatario della richiesta è Rossoneri Sport, la "cassaforte" del cinese.

Nel frattempo è stata dichiarata fallita la Jie Ande, società riconducibile a Li, sebbene vi siano dubbi pure su questo: il bilancio riporta infatti un nome leggermente diverso. E, come è noto, la procura di Milano ha aperto un fascicolo (al momento senza indagati né ipotesi di reato) su alcuni bonifici offshore effettuati quando, ad aprile 2017, Li acquistò il Milan dalla Fininvest per 740 milioni di euro.

E se si dovessero dipanare tutti i nodi finanziari di questi mesi, il Milan avrebbe comunque un problema relativo al fatturato. Da una parte, infatti, stenterebbe a decollare l'operazione di marketing verso il mercato cinese, su cui pure la nuova presidenza aveva puntato molto del piano per il futuro; dall'altra, se il Milan non dovesse staccare il biglietto per la Champions League (e non è un'eventualità remota), verrebbero a mancare circa 100 milioni di euro di ricavi. Preziosissimi.