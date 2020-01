Milan-Sampdoria 0-0, video sintesi partita: Ibrahimovic entra ma il Diavolo non sfonda

Non basta l'effetto Ibrahimovic. Il Milan, con lo svedese in campo dal 55', non va oltre lo 0-0 con la Sampdoria al Meazza e resta praticamente ferma al palo in classifica, dopo lo 0-5 di Bergamo.

L'attaccante svedese, con il numero 21 sulle spalle, ha giocato quasi tutto il secondo tempo entrando al posto di Piatek, ma non ha praticamente lasciato il segno, un po' come il resto dei compagni di squadra.

Molto più vicina alla vittoria la Sampdoria, con Gabbiadini che ha sbagliato due gol nel secondo tempo e con Jankto che si è visto annullare una rete nei primi 45' per fuorigioco di Gabbiadini, che gli aveva servito l'assist.

E al 90' sono di nuovo fischi per i rossoneri.