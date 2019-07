Milan, acquistato dal Real Madrid il difensore Theo Hernandez

Il terzino sinistro Theo Hernandez, francese di Marsiglia, classe 1997, è un giocatore del Milan. Il club rossonero l'ha acquistato dal Real Madrid per 26 milioni. Giovane ma già esperto (ha collezionato 69 presenze nella Liga spagnola), è il terzino offensivo che il Milan stava cercando, e nel Real era diventato "di troppo", tanto che già nella stagione precedente era stato ceduto dai madrileni in prestito al Real Sociedad.

E' figlio e fratello d'arte. Il padre Jean Jacques Hernandez giocava nel Marsiglia quando nacque Theo, poi si trasferì in Spagna al Compostela, al Rayo Vallecano, all'Atletico Madrid e ancora al Rayo. Theo è quindi cresciuto (anche calcisticamente) in Spagna, iniziando nelle giovanili del Majadahonda e dell'Atletico, poi passando alla squadra maggiore B dell'Atletico e giocando nell'Alaves, nel Real Madrid e nel Real Sociedad.

Il fratello maggiore Lucas ha iniziato anch'egli le giovanili in Spagna (nell'Atletico) dove è poi approdato in prima squadra fino al 2019, anno del suo passaggio al Bayern Monaco. Lucas è in forze anche alla Nazionale francese, con cui ha vinto il campionato del mondo 2018 in Russia.

